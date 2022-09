ONE PIECE: il ritorno a sorpresa di una Supernova e le sue implicazioni

Ormai Wano è alle spalle. Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno dato inizio alla nuova avventura dei pirati di Cappello di Paglia. La ciurma protagonista si è avvicinata a un'isola del Nuovo Mondo, tutto questo mentre le altre isole erano in preda a rivoluzioni e cambi epocali. Proprio nei pressi di quest'isola invernale c'è stata una sorpresa.

Oltre all'arrivo di Vegapunk, questi capitoli hanno riportato nella serie Jewelry Bonney, una delle undici Supernove di ONE PIECE. La donna mangiona, capace di tramutarsi in una vecchia o in una bambina grazie al potere del suo Frutto del Diavolo, era intrappolata in un mulinello d'acqua calda e rischiava di morire, ma l'intervento dei mugiwara l'ha salvata.

Ora Jewelry Bonney è nel gruppo con Rufy, Chopper e Jinbe sulle coste dell'isola Egghead. Bonney sembra avere legami importanti con tante persone, a volte amicali a volte di inimicizia, e bisognerà capire cosa vuole fare di concreto con Vegapunk. Infatti nelle sue parole potrebbe esserci dell'astio, e quindi la volontà di distruggere il suo laboratorio o alcune sue creazioni. La sua presenza potrebbe contribuire alla rivelazione di alcuni segreti di ONE PIECE in una saga che sembra voler mettere al centro proprio la risposta ad alcuni misteri del manga.

Sarà lei a rivelare uno dei misteri di ONE PIECE?