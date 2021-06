ONE PIECE: il ritorno di una storica alleanza anticipato dall'ultimo episodio?

Il colpo di scena delle ultime battute dell'episodio 977 di ONE PIECE ha immediatamente colpito l'attenzione dei milioni di spettatori appassionati dell'opera di Eiichiro Oda. In base a quanto mostrato infatti sembra che presto vedremo il ritorno di un'alleanza storica, quella tra i tre capitani più rilevanti della Peggiore delle Generazioni.

Dopo numerose puntate totalmente incentrate sulla leggenda di Kozuki Oden, e sul viaggio del samurai al fianco prima di Barbabianca e poi di Gol D. Roger, l'anime di ONE PIECE è tornato ad affrontare l'attuale situazione in cui si trova il Paese di Wa. Mentre il caos imperversa a Wano e Onigashima, Luffy ha stretto un'alleanza con Trafalgar Law ed Eustass Kid, riportando sugli schermi un trio particolarmente apprezzato dai fan.

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce alla notizia, l'utente @RealTripleAnd ha voluto sottolineare quanto sia passato dall'ultima collaborazione tra i tre capitani, avvenuta durante la saga dell'Arcipelago Sabaody, ben 579 episodi fa, a distanza di dodici anni. Numeri sorprendenti che sottolineano anche l'importanza di Law e Kidd nell'immenso universo creato da Oda. Sopravvissuti agli attacchi dei Pirati delle Cento Bestie, i capitani ora sono pronti ad unirsi per sbaragliare gli uomini di Kaido, e dare ulteriore tempo ai Nove Foderi Rossi di agire.

Ricordiamo che sono stati già rivelati i titoli dei prossimi episodi, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 1016 di ONE PIECE.