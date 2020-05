ONE PIECE: una riunione di famiglia a sorpresa avrà ripercussioni dopo il capitolo 979?

Da tanti anni è in corso ONE PIECE, il manga di Eiichiro Oda che viene sempre aperto con una storia nella prima pagina. Queste sono denominate miniavventure e ci mostrano in modo più o meno dettagliato una fase della vita di alcuni personaggi o delle situazioni particolari.

Purtroppo queste non vengono mai adattate in anime nonostante l'importanza. Al momento, nel manga di ONE PIECE è in corso una miniavventura di Capone Bege e della sua ciurma, ambientata subito dopo la partenza da Whole Cake Island. Bege ha messo piede a Dressrosa, ormai liberata dal giogo della famiglia Donquijote, ma alcuni marine sono sul luogo. Per varie vicissitudini, la moglie Chiffon sarà rapita e per puro caso lì sarà presente anche Laura.

Dopo essere state liberate, le due si sono riunite e avranno sicuramente modo di parlare di Cappello di Paglia che ha aiutato entrambe nel loro viaggio. Ma nel capitolo 979 di ONE PIECE è stato aggiunto un ulteriore elemento di questa storia. Al largo di Green Bit, i Tontatta trovano una nave a forma di torta alla deriva con un uomo sopra. L'uomo è palesemente Pound, creduto morto durante Whole Cake Island e che invece è riuscito a fuggire non si sa come. Pound è il padre naturale di Laura e Chiffon e quindi potrebbe a breve riabbracciare le due figlie.

Anche Pound ha avuto a che fare con Rufy e la famiglia riunita potrebbe servire per cementare il supporto di Capone Bege alla ciurma dei Mugiwara in caso di battaglia con l'imperatore Barbanera. Rimane però il fatto che l'uomo era creduto morto e alcuni fan hanno storto il naso nel vederlo vivo, sperando che la stessa sorte non sia accaduta ad altri personaggi come Pedro. Pound potrebbe aprire a nuovi scenari in ONE PIECE? Per la famiglia di Nico Robin invece non ci sarà riunione, dati gli ultimi dettagli divulgati da Oda.