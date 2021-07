ONE PIECE: riuscite a trovare tutti i personaggi della serie nel nuovo poster di Waldo?

Una collaborazione inaspettata ha avvicinato il franchise di ONE PIECE alla serie di libri per bambini Dov'è Wally? nata dalla mente di Martin Handford nel 1987. Questo speciale crossover ha dato vita a illustrazioni dettagliate e immense, basate sui luoghi del mondo creato da Oda, come nell'ultimo poster pubblicato, ambientato ad Onigashima.

Un'iniziativa molto particolare per festeggiare i 24 anni dell'epopea piratesca edita da Weekly Shonen Jump, che ha saputo sorprendere l'intera community, attirata dai disegni e dalla sfida che da sempre contraddistinguono i libri di Handford. A celebrare, e promuovere, la stessa collaborazione è stata la pagina ufficiale @Eiichiro_Staff su Twitter, con le immagini riportate in calce alla notizia.

Oltre alla magnifica illustrazione di Onigashima, con centinaia di personaggi, è stata inoltre presentata un'estrazione a premi. Chiunque parteciperà all'iniziativa, rispettando le indicazioni presenti nel tweet di risposta, e inviandole entro domenica 25 luglio 2021, potrebbe ricevere una speciale borsa portafortuna a tema ONE PIECE. Inoltre tutti gli appassionati sono stati sfidati a trovare Bentham nell'immagine. Rinnoviamo quindi la sfida anche a voi, se riuscirete a trovarlo segnalatelo nei commenti.

