ONE PIECE: Tutti i rivali di Rufy nella copertina di OP Magazine

Dopo le ultime importanti novità riguardo ONE PIECE, gli appassionati hanno iniziato a discutere dopo aver visto la copertina di ONE PIECE Magazine, dedicata interamente ai numerosi rivali del protagonista del manga di Eiichiro Oda.

Nel corso delle sue lunghe avventure, Rufy, insieme ai suoi compagni, ha dovuto affrontare una serie di antagonisti sempre più forti. Una nuova copertina di OP Magazine rende quindi omaggio ai numerosi avversari di Rufy, Zoro, Nami, Usopp e gli altri originali personaggi. L'immagine è stata condivisa sulla celebre piattaforma social dall'account @Orojapan1 ed è presente in calce alla notizia. I numerosi appassionati hanno quindi iniziato a commentare nelle risposte al tweet riguardo i personaggi presenti nel disegno, mentre il messaggio ha ricevuto oltre tremila Mi Piace e più di trecento retweet.

In un tweet successivo, l'account rivela che questo numero della rivista sarà composto da 188 pagine, che approfondiranno l'originale mondo di ONE PIECE, una delle opere più famose e di successo degli ultimi anni. Se cercate altre informazioni sulla serie, vi segnaliamo questo nostro speciale dedicato a ONE PIECE e alla saga di Wano, inoltre ecco una notizia in cui discutiamo delle importanti novità dell'ultimo capitolo del manga di Eiichiro Oda e dell'impatto che potranno avere sulla storia di Rufy e gli altri.