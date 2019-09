ONE PIECE: rivedremo la Grande Flotta di Cappello di Paglia?

L'arco di Dressrosa andato in scena alcuni anni fa nel manga e nell'anime di ONE PIECE è stato fondamentale per tantissimi punti di vista. Innanzitutto, perché Rufy e i membri della sua ciurma hanno consolidato la propria presenza nel Nuovo Mondo abbattendo uno dei generali di Kaido e uno pirati più pericolosi, Donquijote Doflamingo.

Nello stesso arco narrativo però fu introdotta anche la Grande Flotta di Cappello di Paglia, composta dalle ciurme di alcuni dei partecipanti del combattimento al Colosseo. Ciò ha portato in dote alla ciurma protagonista di ONE PIECE tantissimi nuovi uomini, più o meno potenti. Ma, dopo quell'apparizione, non si è saputo più nulla di loro. Che fine hanno fatto?

Eiichiro Oda ha risposto a questa domanda durante un'intervista tenutasi recentemente in cui ha aperto le porte del proprio studio ad alcuni youtuber. La risposta data dal mangaka è stata "Presto!", facendo intendere che Barto Lomeo e gli altri potrebbero comparire già durante la saga di Wanokuni, o in quella immediatamente successiva. Se fosse questa la situazione, l'assalto alla ciurma di Kaido vedrebbe una vera e propria guerra in atto considerato il numero di uomini da entrambe le parti.

Nel manga, i personaggi di ONE PIECE che compongono la Grande Flotta sono stati visti in brevi miniavventure mentre attualmente è in corso quella dedicata a Capone Bege. Nell'ultimo periodo la straripante forza di Kaido è stata mostrata in una statuetta epica e molto costosa.