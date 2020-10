ONE PIECE rivela il nuovo attacco di Queen: la Calamità continua a fare danni e morti

Durante la fase due di Wanokuni, mentre andava in scena la baruffa nella prigione di Udon, era stata rivelata una delle doti di Queen. Il pirata di Kaido soprannominato "La Piaga" sembra avere infatti una passione per la chimica e la medicina e usa queste sue passioni e capacità per creare più armi inedite nel mondo di ONE PIECE.

Arrivati all'episodio 947 di ONE PIECE, gli spettatori hanno appena scoperto che Queen è stato capace di sintetizzare delle droghe che distruggevano la pelle. Dopo la sensazione di fiamme arriva quella del gelo: durante la battaglia di Onigashima nel manga, Queen dà di nuovo sfoggio delle sue creazioni. I proiettili che aveva sparato qualche capitolo di ONE PIECE fa non erano di agalmatolite come volevano alcune teorie, bensì creano i "Demoni di Ghiaccio".

Questi Oni, demoni tradizionali della cultura giapponese, sono in realtà persone colpite dal proiettile. Il corpo dei feriti cresce a dismisura e diventa di ghiaccio e questi impazziscono attaccando e mordendo chiunque sia a tiro. Anche in questo caso, il potere malefico si trasferisce di persona in persona col semplice tocco.

La verità su quest'arma è stata confermata da X-Drake durante ONE PIECE 993. Cos'altro tirerà fuori Queen nei prossimi capitoli?