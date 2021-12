ONE PIECE rivela perché King è fedele solo alla ciurma di Kaido

La Guerra per Wano in ONE PIECE continua sia negli episodi del suo anime che nelle pagine del suo manga, con l'ultimo capitolo che rivela alcune nuove rivelazioni riguardo al Pirata delle Cento Bestie conosciuto come King.

In ONE PIECE 1035 King si è tolto la sua maschera e ha rivelato il suo volto lunariano, permettendo a Oda di raccontarci anche parte del suo passato. Sembra che il braccio destro di Kaido abbia dei retroscena interessanti che si intrecciano con il capitano delle forze di Onigashima e ha forgiato una fedeltà nei confronti di quest'ultimo più forte di qualsiasi spada possa brandire.

In quest'ultimo capitolo, King si è tolto la maschera durante il suo avvincente combattimento contro Zoro, lasciando molti scioccati dal volto che si nascondeva sotto. Molti dei Pirati delle Cento Bestie hanno subito pensato di comunicare al Governo la presenza del lunariano, dato che sopra questa razza vi è una taglia da 100 milioni di Barry per ogni piccolo indizio ma il fiammeggiante spadaccino li ha completamente rasi al suolo.

Mentre Zoro e King continuano la loro lotta, il pirata dinosauro ribadisce la sua fedeltà a Kaido, il che offre ai lettori un breve flashback che mostra Kaido in gioventù mentre libera il suo futuro braccio destro da un laboratorio:

"Un Lunariano, eh? Non mi stupisce che il governo non voglia rinunciare a te. Ho visto le prove di resistenza a cui ti hanno sottoposto. Scappo da questo posto e metto su una nuova ciurma di pirati! Che ne dici, porcellino d'India?"

Dopo che Kaido libera King, quest'ultimo chiede al futuro imperatore se sarà in grado di cambiare questo mondo. Kaido risponde prontamente che è l'unico in grado di farlo e solo dopo questa risposta, King decide di unirsi alla ciurma che Kaido sta creando.

Il Lunariano poi rivela di chiamarsi Alber (che questo nome sia un collegamento ai tanti alberi speciali di ONE PIECE?) e si guadagna il posto da braccio destro del capitano dei Pirati delle Cento Bestie. Con la razza Lunariana in grado di produrre fuoco dai loro corpi e a lungo ritenuta estinta, Kaido ha fatto una trovata miracolosa con King, soprattutto considerando la lealtà che il pirata ha dimostrato al suo capitano.

Anche se King è devoto al suo leader, sembra che non sia sufficiente per abbattere Zoro, che è in grado di scatenare un attacco a sorpresa che in grado di metter fine alla loro battaglia grazie all'attacco "Re dell'Inferno, Serpente a Tre Spade, 103 Misericordie della Dannazione del Drago".

Cosa ne pensate del background e dell'origine di King in connessione con Kaido? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.