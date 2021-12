ONE PIECE rivela finalmente il volto e la storia di King, il braccio destro di Kaido

Mentre in ONE PIECE la lotta contro le forze di Kaido e Big Mom raggiunge il suo culmine, gli ultimi grandi generali si sono trovati ad affrontare Sanji e Zoro. Come abbiamo visto in precedenza nella lotta con King, Zoro ha fatto fatica a infliggere danni reali alla Superstar, che ha continuato a respingere ogni attacco di Zoro con facilità.

Ma la sua storia in realtà spiega in parte ciò che sta succedendo. Era stato detto che King faceva parte di un'antica e potente razza, e questo gli ha garantito la grande forza che sta usando nella lotta contro Zoro.

Lo spadaccino continua ad alzare il tiro e a usare il suo nuovo Haki del Re Conquistatore per maneggiare al meglio la vecchia spada di Oden, Enma (una delle spade più potenti del mondo di ONE PIECE) e sta infliggendo piano piano danni da distruggere il vestito di King. Con questi danni, King finalmente rivela il suo volto per intero e con esso, i fan riescono a dare un breve sguardo al passato di quest'ultimo.

Il capitolo 1035 di ONE PIECE riprende il combattimento tra Zoro e King, con lo spadaccino dei mugiwara che ha capito che quando King non ha le sue fiamme sulla schiena il suo potere difensivo si abbassa ma di conseguenza guadagna più velocità. In questo modo, un attacco riesce a fare abbastanza danno da tagliare la maschera di King e così, quest'ultimo la strappa via completamente, rivelando il suo volto per intero.

Viene svelato che ha tenuto segreta la sua identità perché le sue ali nere, i capelli bianchi e la pelle marrone sono indizi di una razza che il governo pagherebbe 100 milioni di Barry per trovare qualsiasi indizio a proposito.

Un flashback del suo passato conferma le teorie che è un Lunariano. Quando Kaido l'ha incontrato per la prima volta, King stava subendo degli esperimenti dal governo. Per questo motivo, Kaido lo libera e lo arruola nella sua ciurma. Scopriamo in ONE PIECE 1035 che il vero nome di King è Alber, e decide di unirsi alla ciurma di Kaido perché sentiva che questo pirata poteva aiutarlo a cambiare il mondo.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo di King, ma allo stesso tempo, questo sguardo al suo passato (e quindi a quello di Kaido) aiuta a mostrare un po' del perché King combatte così duramente per il suo capitano.

Cosa ne pensate? Come vi è sembrato questo sguardo al volto di King e alla sua storia con Kaido? Siete curiosi di vedere cosa potrebbero significare i Lunariani per il futuro del manga? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.