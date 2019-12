ONE PIECE potrebbe rivelare a breve il segreto dei 100 anni di vuoto

I Frutti del Diavolo sono un elemento di ONE PIECE che ha ancora tanti segreti da svelare. Ogni frutto ha le proprie particolarità e abilità e una delle più importanti potrebbe essere apparsa durante l'attuale arco di Wanokuni. Proprio questo potere potrebbe aiutare a svelare il segreto dietro i misteriosi 100 anni di vuoto di 800 anni fa.

Il manga di ONE PIECE ha presentato la scorsa settimana la figura di Amatsuki Toki, una ragazza ventiseienne che era stata assalita da alcuni banditi. L'intervento di Oden basta a salvarla e impedire alla giovane di saltare nuovamente avanti nel tempo grazie al suo Frutto del Diavolo. La sua abilità era già nota, dato che, come spiegò Kinemon, fu lei a lanciare nel futuro il samurai, Momonosuke e altri membri dei Nove Foderi Rossi.

La donna, grazie alla sua capacità di saltare avanti nel tempo, potrebbe essere uno degli elementi più importanti di questa saga. Il flashback di Oden sta infatti rivelando sempre più elementi del mondo di ONE PIECE rimasti finora non raccontati, permettendo inoltre di incrociare la via con personaggi del calibro di Barbabianca e Gol D. Roger.

È possibile che vedremo a breve quindi una chiacchierata tra Oden e Toki sugli 800 anni di vuoto in una terza fase di Wanokuni che potrebbe rivelarsi il cardine del passato, presente e futuro di ONE PIECE. Purtroppo gli appassionati lettori dovranno attendere di più per sapere la verità, dato che questa settimana ONE PIECE sarà in pausa.