ONE PIECE, rivelata la copertina del 4° episodio del romanzo dedicato a Law

L'universo di ONE PIECE è caratterizzato da una moltitudine di progetti che il franchise di Eichiro Oda sposa quotidianamente. Videogiochi e romanzi fanno parte dell'enorme mitologia che il sensei è riuscito a creare grazie a una storia gigantesca, su cui pesa un grandissimo numero di progetti paralleli.

Uno di essi è il romanzo dedicato a Trafalgar Law, una light novel incentrata sull'iconico pirata della Flotta dei 7 e sul suo passato. Infatti, la storia copre gli eventi che seguono il suo incontro con Corazòn, con il conseguente sviluppo dell'odio che il giovane possessore del frutto del mare Ope Ope inizia a provare nei confronti dello spietato Doflamingo.

Ed è proprio a proposito dell'iconico romanzo che trapela in rete la nuova illustrazione dedicata a Law, un incredibile disegno che ha fatto impazzire i fan per l'epicità della realizzazione. Dopotutto, Trafalgar è uno dei personaggi più apprezzati all'interno ONE PIECE, motivo per la quale non stupisce la sua grande popolarità all'interno della community.

E mentre il quarto capitolo della light novel si prepara a fare il suo debutto, nel frattempo il capitolo 951 del manga ha anticipato la battaglia del secolo, uno scontro impressionate che non vediamo l'occasione di scoprirne di più nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, i cui primi spoiler dovrebbero arrivare a partire dalla prossima settimana a seguito della pausa dell'omonima rivista.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione dedicata a Law? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!