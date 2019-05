ONE PIECE: rivelata la data di arrivo della nuova opening

L'anime di ONE PIECE è alle porta del nuovo arco narrativo e di recente sono trapelati la data di inizio e il character designer della saga di Wano. I fan stanno quindi contando i giorni che li speravano dell'inizio della nuova saga e ulteriori informazioni riguardo al suo arrivo stanno iniziano a spuntare online, attraverso varie fonti.

Su Twitter, l'utente noto come SPY, ha condiviso un post riguardo l'arrivo della nuova sigla di apertura che pare andrà in onda il prossimo 7 luglio. Attualmente la serie animata di ONE PIECE sta seguendo l'arco narrativo di Reverie.

La prossima settimana l'arco raggiungerà il suo apice, dove hanno fatto la sua comparsa i Draghi Celesti e Big Mom. Sembra quindi sicuro che con l'arrivo della nuova opening assisteremo anche all'arrivo della saga di Wano, che ci mostrerà Monkey D. Rufy con la sua ciurma, alle prese nella terra dei samurai.

Siccome mancano ancora cinque settimane al possibile inizio del nuovo arco narrativo, non va escluso che Toei Animation voglia prendersi un po' di tempo inserendo, tra la fine di una saga e l'altra, alcuni episodi filler, come è solita fare. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova imponente figure dell'imperatore Kaido, annunciata da poco.