ONE PIECE: rivelata l'età di Kaido, la taglia di King e altre info su Yamato e Queen

Mentre ONE PIECE 1024 porta avanti la storia, Eiichiro Oda non si ferma dal divulgare altre informazioni sui personaggi del suo manga. Oltre alle SBS e alle riviste speciali, Shueisha e il mangaka pubblicano anche i volumi ONE PIECE Vivre Card, i quali regalano tante informazioni speciali sugli individui che abitano questo vasto mondo piratesco.

In questi giorni uscirà in Giappone un nuovo volume Vivre Card, ma in rete sono già apparsi diversi leak. Con i primi dettagli anticipati scopriamo l'età di Kaido, la taglia di King e altre informazioni su Queen e Yamato.

Kaido è alto 7,10 metri, è nato nella Grand Line il 1 maggio e ha 59 anni . Gruppo sanguigno F, gli piace il sakè, il suo soprannome è "La creatura più forte".

. Gruppo sanguigno F, gli piace il sakè, il suo soprannome è "La creatura più forte". Yamato non si sa dove sia nata, ma Oda conferma che è di sesso femminile. È nata il 3 novembre e ha 28 anni, è alta 2,63 metri, ha gruppo sanguigno F, le piacciono l'oden e il salmone.

King ha una taglia di 1,39 miliardi di Berry , è nato il primo dicembre nella Grand Line, ha 47 anni, è alto 6,13 metri, ha un gruppo sanguigno S e il suo cibo preferito è il sashimi di pesce volante. Due anni prima, i pirati di Shanks hanno fermato King dal partecipare alla battaglia di Marineford.

, è nato il primo dicembre nella Grand Line, ha 47 anni, è alto 6,13 metri, ha un gruppo sanguigno S e il suo cibo preferito è il sashimi di pesce volante. Due anni prima, i pirati di Shanks hanno fermato King dal partecipare alla battaglia di Marineford. Queen ha 56 anni, è alto 6,12 metri ed è nato nella Grand Line.

Viene così rivelata la sconosciuta età di Kaido, ma è interessante anche il valore della taglia di King, una delle più alte mai apparse nel manga di ONE PIECE fino ad ora.