ONE PIECE: rivelata la line-up della leggendaria ciurma Rocks

Non c'è che dire, Eiichiro Oda ha deciso di prendersi una pausa dalla saga di Wanokuni con un intermezzo tra seconda e terza fase che sta arricchendo la storia passata, presente e futura del mondo di ONE PIECE. Tantissime informazioni sono state rivelate in questi ultimi due capitoli, stavolta con un occhio riservato alle leggende del mondo.

Il capitolo 957 di ONE PIECE ha deciso di portarci a New Marineford, dove l'ex grand'ammiraglio della marina Sengoku il Budda sta spiegando alcuni dettagli della passata era piratesca ad alcuni dei marine più giovani. Insieme alla rivelazione delle taglie di Gold Roger e degli imperatori, ONE PIECE ci dà modo di conoscere la leggendaria ciurma dei pirati Rocks.

Rocks D. Xebec, un altro membro del misterioso clan della D, nacque dopo un incontro sull'isola di Beehive. Questa banda di tagliagole era estremamente violenta, tanto che sia sulla terraferma che in mare scoppiavano spesso violenti risse che provocavano la morte di diversi membri. Tanti i nomi eccellenti presenti nella ciurma, tra cui molti che già conoscevamo: Big Mom, Kaido, Barbabianca, Shiki il Leone Dorato, l'Ascia d'Argento, Capitan John, Wang Zhi.

Nomi di tutto rispetto comandati da un uomo che sembra essere stato superiore a loro e che è scomparso dal mondo senza lasciare traccia dopo la battaglia di God Valley che vide unite le forze della marina capitanate da Garp e la ciurma di Gold Roger. Chissà se Oda ci presenterà nei futuri capitoli di ONE PIECE uno di questi personaggi menzionati.