ONE PIECE: rivelata una spaventosa arma da guerra biologica

Quando i Pirati di Cappello di Paglia di ONE PIECE hanno fatto il loro arrivo a Wano, non avrebbero mai potuto pensare di aver bisogno di tute ignifughe. Mentre abbiamo assistito a Rufy alle prese con il tentativo di liberare i prigionieri catturati dallo Shogun, un attacco letale viene scagliato da uno dei membri dei Pirati delle cento bestie.

Stiamo parlando dell'uomo-pesce Jack che lancia una scarica di proiettili cariati con un'arma biologica creata dal suo compagno Queen e aggiungendo quindi un nuovo pericolo allo scontro.

Dopo il salto temporale di ONE PIECE, Rufy e la sua ciurma hanno cercato di riunirsi per tornare al loro obiettivo principale, molto più forti grazie ai risultati dell'allenamento. Per farlo si sono trovati sull'isola di Wano, ispirata al Giappone feudale.

Il membro del trio comporto da Jack, Queen e King, inizia quindi a sparare i suoi proiettili, carichi di un'arma biologica, sulla folla di prigionieri, che vengono colpiti dai proiettili. Per scoprire quali conseguenze porterà questa terribile arma, dobbiamo aspettare il prossimo capitolo.

Infine, vi ricordiamo che il capitolo 949 di ONE PIECE ha mostrato una nuova lotta di gruppo, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad un impressionante cosplay di Silvers Rayleigh realizzato da un fan.