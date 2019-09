ONE PIECE, rivelata la storia di una spada leggendaria!

Come ogni Paese con Samurai che si rispetti, non potevano mancare mitiche spade e katane leggendarie, frutto del mitico immaginario creato da Eichiro Oda durante la serializzazione di ONE PIECE. Con un personaggio come Zoro, infatti, era lecito aspettarsi in questa saga un nuovo incredibile sviluppo.

Proprio come avevamo discusso in una precedente notizia, Zoro sta per cambiare spada, abbandonando la propria Shusui a favore di Enma, una spada leggendaria la cui storia ci viene svelata da Hiyori in persona, al fine di ritornare la katana preferita del Pirata alla legittima terra da cui proviene:

"Mio padre, Kazuki Oden, era uno spadaccino che brandiva due spade. Il giorno prima della sua esecuzione, affidò una spada al fratello e l'altra a me. A mio fratello venne data Ame-no-Habakiri, a me invece Enma. Entrambe le katane sono state forgiate da due rinomati fabbri di Wano."

Come ci racconta la stessa Hiyori in un precedente capitolo, infatti, Enma è l'unica spada che è stata in grado di tagliare Kaido, rendendo di conseguenza Zoro un possibile valido avversario contro il titanico imperatore e leader dei Pirati delle Cento Bestie. Staremo a vedere, dunque, cosa ci riserverà il manga nei prossimi capitoli, soprattutto ora che persino Rufy sta sostenendo un importante allenamento per affinare il proprio Haki. E voi, invece, cosa ne pensate di questa mitica spada? Riuscirà veramente Zoro a essere un possibile degno avversario per Kaido? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto!