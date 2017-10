One Piece: rivelate copertina e data di uscita per il romanzo di Tomohito Osaki

Attraverso il profilo ufficiale su Twitter, la casa editrice nipponicarivela che a partire dal prossimo 2 novembre sarà disponibile, in suolo giapponese, l’edizione fisica del romanzo ispirato al manga di

Scritto dal sensei Tomohito Osaki (già autore di altri romanzi ispirati a Gintama, Black Cat, Naruto e Il Signore dei Mostri) e supervisionato dallo stesso Eiichiro Oda, il volume sarà composto da 208 pagine e fra le sue storie brevi troveranno spazio uno scontro inedito di Luffy ambientato ai tempi della guerra di Marineford, l’incontro tra Sanji e una deliziosa cliente del ristorante Baratie, e un episodio ambientato sull’Isola di Baltigo con protagoniste Nico Robin e una misteriosa donna che la ammira.



In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul prodotto, e sperando che questo possa un giorno approdare in Italia o quantomeno in America, vi lasciamo con la copertina del volume. Molto carina, non trovate?

Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ONE PIECE è serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal lontano 19 luglio 1997 e al momento si compone di 86 tankobon. In Italia, l’opera è edita da Star Comics, il quale ne ha sinora pubblicato 83 volumi.