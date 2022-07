ONE PIECE: rivelate le cover in anteprima dei nuovi numeri spin-off

Il 2022 è un anno molto importante per ONE PIECE, in quanto il 22 luglio ricorrerà il 25esimo anniversario della prima pubblicazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump. Tra i vari progetti annunciati per la celebrazione dell’importante traguardo, sono state rivelate le cover di due serie spin-off piuttosto apprezzate dai lettori.

Il talentuoso disegnatore Boichi, che molti di voi conosceranno per Sun Ken Rock e Dr. Stone, e il duo di autori dietro Food Wars! Ahokugeki no Soma, Yuto Tsukuda e Shun Saeki, si sono interessati molto all’universo ideato da Eiichiro Oda, proponendo negli ultimi anni la loro visione del mondo piratesco con dei simpatici spin-off, dedicati alla storia di Portuguese D. Ace, narrata nella light novel ufficiale, e al percorso come cuoco di Sanji.

Il 4 agosto 2022 in Giappone saranno pubblicati due nuovi numeri delle rispettive serie, e come per celebrare nuovamente i 25 anni del franchise, la pagina Twitter ufficiale di ONE PIECE ha rivelato in anteprima le spettacolari cover che potete vedere in fondo alla pagina. Ricordiamo inoltre, che dall’8 agosto debutterà nelle sale giapponesi anche ONE PIECE: RED, nuova pellicola in cui l’Imperatore Shanks, e sua figlia Uta, avranno un ruolo centrale.

Diteci cosa ne pensate delle illustrazioni di Boichi e Saeki nei commenti.