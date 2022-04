ONE PIECE: rivelati i Frutti del Diavolo di Kidd e Katakuri, ecco la loro forma

I Frutti del Diavolo sono uno degli aspetti più interessanti del mondo di ONE PIECE. Il mangaka Eiichiro Oda ne ha creati molti, donandogli i poteri più particolari. In realtà, però, sono in pochi a essere apparsi nella storia principale. Il Frutto Gom Gom di Rufy è stato uno dei pochi a mostrare la propria forma all'inizio del manga.

La forma degli altri Frutti del Diavolo di ONE PIECE è stata invece relegata a databook e altri volumi speciali, supervisionati da Eiichiro Oda. Il mangaka, grazie al contributo delle ONE PIECE Magazine, sta ampliando alcuni dettagli sul proprio universo. Uno di questi riguarda proprio la forma di alcuni Frutti del Diavolo. Negli scorsi numeri, mostrò i Frutti di Yamato e Kaido, ora invece è il turno di altri due.

Nel ONE PIECE Magazine Volume 14 sono state rese ufficiali le forme dei Frutti del Diavolo di Katakuri e di Eustass Kid. Nell'immagine caricata su Twitter da Scotch Informer si vede prima il Frutto magnetico di Kid, il Frutto Mag Mag, mentre nella seconda si vede il Frutto Mochi Mochi di Katakuri. Il primo è nero con una sorta di corrente elettrica che gli corre intorno, il secondo invece è completamente bianco e sembra avere quasi un'escrescenza che fa da base d'appoggio. Vi piacciono questi Frutti del Diavolo?