ONE PIECE, rivelati nuovi retroscena sull'opera di Eichiro Oda

Nella giornata odierna vi avevamo già annunciato dell'evento streaming dedicato al ONE PIECE Day, ovvero quel giorno dell'anno in cui i riflettori sono tutti puntati sul capolavoro di Oda sensei. Infatti, dalla live in questione sono fuoriusciti interessanti e simpatici commenti dall'editore del manga.

Ma andiamo per ordine: Lo show, trasmesso sul canale ufficiale della Tokyo ONE PIECE Tower, ha visto la partecipazione di Naito, editore dello stesso ONE PIECE, che si è lasciato andare a ironici commenti. Infatti, è proprio lui a svelare quanto Oda sia un vero e proprio burlone, il tipo di persona che non si risparmia in scherzi nemmeno durante i meeting redazionali. Inoltre, viene rivelata un'interessante curiosità su Matt Owens, sceneggiatore del live action dell'omonima opera, ovvero che la sua conoscenza del titolo è talmente elevata che è stato in grado di descrivere dettagliatamente di alcuni personaggi che nemmeno gli editori si ricordavano.

Divertente siparietto si inscena quando Naito inizia a chiedersi che tipo di figlio potrebbe mai nascere da una unione con Carrot, ma quando stava per essere bloccato dagli altri editori ha esordito difendendo la diversità nel mondo. Dopodiché, con molto entusiasmo, gli editori hanno mostrato il loro totale apprezzamento per il capitolo disegnato da Boichi, soprattutto per la resa strepitosa dei dettagli delle spade.

Infine, hanno confermato che la copertina dell'ultimo numero di Jump si unirà insieme a quella della prossima settimana e che i personaggi rappresentati "non ve li aspetterete". Non ci resta dunque che stare in attesa della prossima uscita della rivista, nella speranza che nuovi dettagli sull'evento non tardino ad arrivare. E voi, invece, cosa ne pensate di questi simpatici retroscena?