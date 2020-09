ONE PIECE: rivelati i primi dettagli sul manga dedicato ad Ace disegnato da Boichi

Di recente, Shueisha ha preparato un intero mondo di contorno per ONE PIECE, il suo manga di punta e la cui fama sarà destinata ad echeggiare per i prossimi decenni. Eiichiro Oda ha creato un universo talmente vasto e con così tanti personaggi che è impossibile concentrarsi su di essi tramite il manga principale.

Per questo negli scorsi anni sono state preparate riviste speciali come la ONE PIECE Magazine, che hanno accompagnato anche all'esordio light novel dedicate a vari personaggi come Trafalgar Law e Nico Robin. Ma tra queste light novel ce n'è stata anche una dedicata a Portuguese D. Ace e, vista la sua popolarità, è arrivato l'annuncio di una trasposizione manga disegnata da Boichi.

Il mangaka noto per Sun Ken Rock e Dr. Stone si concentrerà sulla trasposizione di ONE PIECE Novel A dove il protagonista è proprio Ace. Grazie al promo per l'uscita di ONE PIECE Magazine Volume 10 sappiamo che il primo capitolo sarà costituito da 54 pagine totali, di cui ben 3 a colori. Nel manga è previsto l'adattamento della prima parte della light novel di Ace scritta da Sho Hinata. Non si sa se i prossimi capitoli di questa storia su Ace torneranno con i disegni di Boichi oppure se verrà continuato da un autore diverso.