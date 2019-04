ONE PIECE: Rivelato chi sarà il nuovo doppiatore di Borsalino

A causa della triste scomparsa della voce di Borselino, Unshou Ishizuka, lo scorso agosto 2018, quest'ultimo si è trovato senza doppiatore. L'account Twitter ufficiale del franchise di ONE PIECE, ha rivelato chi sarà ad occuparsi della voce dell'ammiraglio della Marina, Kizaru.

Per chi non lo sapesse, Unshou Ishizuka è stato un doppiatore decisamente molto importante nell'ambito dell'animazione giapponese. Deceduto all'età di 67 anni a causa di un cancro esofageo, aveva dato la voce a molti personaggi importanti, tra cui ricordiamo Jet Black di Cowboy Bebop, il Professor Oak di Pokémon, la versione anziana di Joseph Joestar in Le Bizzarre Avventure di JoJo e Mr. Satan in Dragon Ball Super.

Sostituire quindi un doppiatore di tale importanza non dev'essere un compito da poco e ad occuparsi della voce di Borselino sarà Ryotaro Okiayu. In passato il doppiatore giapponese aveva già partecipato al cast di ONE PIECE, dando la voce a Kaku. Inoltre, possiamo ricordarlo per aver doppiato Hiroto Honda in Yu-Gi-Oh! e Healt Grice in Black Clover.

Vi ricordiamo inoltre che nell'ultimo capitolo del manga di ONE PIECE, è stato rivelato il nuovo insegnante di Rufy, mentre, per gli appassionati di action-figure, ecco delle nuove stupende statue dedicate alla ciurma di Rufy.