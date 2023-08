One Piece: è stato finalmente rivelato il Gear 5, ecco le reazioni del web!

Con l'episodio 1071 di One Piece avremo il reveal completo del Gear 5, ma già con il 1070 abbiamo avuto un primo assaggio. Joy Boy è tornato e vediamo cosa ne pensa il web!

Rufy è stato sconfitto e il suo cuore smette di battere. Ma ecco che ad un certo punto si sente un suono, mood caraibico, battono i tamburi, i Tamburi della Liberazione, così come li chiama Zunisha. Dopo 800 anni Joy Boy è tornato. Con un cliffhanger nell'episodio 1070 e il suo definitivo arrivo nel 1071, il Gear 5 è ormai alle porte!

Ovviamente il fandom si è scatenato e l'anime questa volta è stato impeccabile: l'aggiunta del sonoro e della musica ha fatto tutta la differenza del mondo, rendendo pieno onore ad una scena che vediamo nel capitolo 1043, rendendola epica...a dir poco sublime.

Le reazioni del web, dunque, come sono state? Esaltazione totale e felicità, così come avrebbe voluto il vero Joy Boy, il dio della danza e della festa! Il commento più getttonato e che ha invaso Twitter è uno solo e riprende le parole di Zunisha "Joy Boy è tornato!", con qualcuno che ricorda come siano passati ben 8 anni dal Gear 4 ed era finalmente ora che arrivasse sul piccolo schermo questo attesissimo power up! Insomma, tutti soddisfatti e contenti, di critici non se ne vedono all'orizzonte, i ragazzi di Toei hanno davvero fatto un bel lavoro!

E voi avete visto l'episodio 1070? Cosa ne pensate, vi è piaciuto? Inoltre non perdetevi gli ultimi spoiler sul capitolo 1089 di One Piece!