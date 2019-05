ONE PIECE: rivelato il più terrificante Frutto del Diavolo

Durante ONE PIECE, abbiamo incontrato molti Frutti del Diavolo, tutti diversi tra loro e in grado di conferire abilità più o meno potenti. Ad esempio, personaggi come Rufy e Barbanera, sono entrati i possesso di Frutti di alto livello, ma non tutti sono stati così fortunati e di recente abbiamo assistito al Frutto più pericoloso di tutti.

Gli ultimi capitoli del manga di Eiichiro Oda, ci hanno presentato quello che sembra essere un Frutto del Diavolo che non cresce in natura, ma viene realizzato artificialmente con scopi di tortura. Stiamo parlando del Frutto del Diavolo Smile.

Abbiamo potuto assistere a Do Flamingo spacciare i Frutti alla gente di Ebisu, mentre la ciurma di Cappello di Paglia è arrivata troppo tardi per salvarli. È così che la gente di Ebisu è stata trovata in preda ad una risata che non può essere fermata a causa degli effetti del Frutto Smile.

Pare che i Frutti del Diavolo artificiali abbiano un alto tasso di insuccesso, tanto che solo uno su dieci sembra essere in grado di dare poteri e i poteri abitanti sono ora costretti a mostrarsi felici di fronte ad una situazione tragica.

