ONE PIECE: rivelato finalmente il tesoro segreto di Barbabianca

L'adattamento animato di ONE PIECE sta finalmente raggiungere l'arco narrativo di Wano, di cui è stato recentemente pubblicato un nuovo trailer. Tuttavia, prima di addentrarci nella nuova parte di storia, l'anime ha deciso di svelare qualcosa in più legato all'amato personaggio di Barbabianca.

Nonostante l'uomo considerato il più forte del mondo, Edward Newgate, noto come Barbabianca, era noto per trattare i membri del suo equipaggio come se fossero dei figli, prima della sua morte gli ha mantenuto un segreto.

Infatti, Barbabianca si è rifiutato di dire anche a Marco, dottore e comandante della 1ª divisione della ciurma di Barbabianca, dove ha nascosto il suo tesoro. Tuttavia, con l'ultimo episodio della serie animata di ONE PIECE, i fan hanno avuto modo di scoprire cosa sia successo al tesoro del pirata.

Abbiamo infatti assistito a Marco su un'isola conosciuta con il nome di Sfinge. Insieme all'ex comandante dell'equipaggio di Barbabianca, troviamo anche altrimenti membri. Ed è così che tutti gli spettatori sono venuti a conoscenza del fatto che è l'isola stessa il tesoro del pirata deceduto.

Pare infatti che Barbabianca abbia raccolto tutti i suoi tesori sull'isola di Sfinge, dato che l'isola era il suo luogo natale. Il pirata è cresciuto sull'isola, che a causa della povertà ha vissuto diverse difficoltà. Con l'isola troppo povera per permettersi qualsiasi protezione, l'isola Sfinge è stata devastata più volte dai pirati. Quando se ne andò, il pirata promise di prendersi cura della sua città natale e lo fece mandandogli tutto il suo tesoro guadagnato.

Ora, l'isola vive un periodo fiorente proprio come sperava Barbabianca, anche se pare esserci un problema. Infatti, quando Marco viene a sapere di un uomo che dichiara di essere il figlio biologico di Barbabianca, sa che non ci vorrà molto prima che quest'isola venga minacciata e decide quindi di proteggere l'isola di Sfinge da chiunque decida di attaccarla.



Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo look dei personaggi di ONE PIECE, per l'arco narrativo di Wano.