In ONE PIECE è stato rivelato il valore della testa degli imperatori e del re dei pirati

Un miliardo? Due miliardi? Tantissime le teorie nel corso della lunghissima storia di ONE PIECE su quale fosse il valore della testa di personaggi come Shanks, Barbabianca e, soprattutto, Gol D. Roger. Il re dei pirati è senza dubbio la figura più misteriosa del manga, ma adesso un suo piccolo tratto ci viene rivelato da Eiichiro Oda.

Alcuni capitoli fa, durante la prima interruzione dell'arco di Wanokuni, abbiamo potuto finalmente avere un primo assaggio della forza degli imperatori: 2.247.600.000 berry, questa è la taglia di Barbanera, alias di Marshall D. Teach e ultimo pirata ad aver ottenuto questo titolo. Ma l'interesse, naturalmente, è anche per le altre figure del mondo di ONE PIECE, tra cui due che saranno anche affrontate a breve.

Infatti abbiamo la taglia di Shanks. Il leader dei pirati del rosso ha una taglia di 4.048.900.000 berry, un mondo completamente diverso rispetto a quella di Barbanera. Ma i successivi due imperatori hanno valori ancora più elevati: Big Mom ha una taglia di 4,388 miliardi di berry, mentre per quella di Kaido saliamo addirittura a 4.611.100.000 berry.

Kaido sembra essere, in attesa della taglia di Monkey D. Dragon che potrebbe addirittura essere più alta, l'uomo con il valore più elevato nell'attuale storia della serie. Tuttavia, la marina non esita a ricordarci due figure cardine del recente passato piratesco, ovvero Barbabianca e Gold Roger, i quali hanno una taglia rispettivamente di 5.046.000.000 e 5.564.800.000 berry.

Numeri che indubbiamente fanno impallidire l'attuale valore del protagonista di ONE PIECE, con un Monkey D. Rufy ancora fermo a un miliardo e mezzo, nonostante i fortissimi pirati che ha dovuto affrontare finora come Doflamingo e Katakuri. E voi vi aspettavate numeri del genere nel capitolo 957 di ONE PIECE?