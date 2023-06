ONE PIECE: la rivelazione sui Gorosei chiude il flashback del Reverie

Il mini arco flashback sul Reverie cominciato con la riapparizione di Sabo a Kamabakka trova un epilogo in ONE PIECE capitolo 1086. Prima di riportarci al presente, con i Mugiwara che sono ancora impegnati a Egghead, Eiichiro Oda ci presenta ufficialmente i Cinque Astri e il primo dei Cavalieri Sacri.

In procinto di operarsi e di salutare le pagine di Weekly Shonen Jump per un mese intero, Eiichiro Oda lascia i fan con un capitolo che ha del clamoroso. ONE PIECE 1086 è infatti ricco di colpi di scena e rivelazioni che compongono ulteriormente il grande puzzle del Governo Mondiale.

Il capitolo 1086 di ONE PIECE si apre con Igaram, Chaka e Pell alla ricerca di Vivi e Re Nefertari Cobra. Il Reverie si è dunque concluso prima che la notizia sull'assassinio di Re Nefertari Cobra per mano di Sabo si diffondesse.

Vivi si trova al fianco di Wapol sulla nave del Regno di Aegis. Il loro obiettivo è chiaramente quello di aggregarsi a Morgans, il quale accoglierà entrambi nel suo quartier generale. Quando la principessa prova a chiedere il motivo per il quale Wapol sia ricercato dal Governo Mondiale oppure di poter parlare con suo padre, un vago Wapol evita la questione.

I riflettori si spostano poi nuovamente sul castello Pangea di Mary Geoise, dove Im rivela ai Gorosei di voler provare la nuova invenzione di Vegapunk, Mother Flaim. Il target di questa micidiale arma di distruzione di massa sarà Lulusia, un regno nelle vicinanze. Il capitolo 1086 di ONE PIECE presenta in via ufficiale i Cinque Astri, ai quali viene inoltre affidato un ulteriore compito, quello di trovare Nefertari D. Vivi. Con una panoramica sulle rivoluzioni dei regni Tajine e Aegis, poi, vediamo Sakazuki schierare altri tre Seraphim basati sugli ex Shichibukai Doflamingo, Moria e Crocodile.

In ONE PIECE 1086 Sabo spiega poi come con un'arguzia abbia fatto a fuggire incolume da Lulusia e di come abbia visto quel regno andare in cenere con il Mother Flaim. Un enorme ombra ha oscurato i cieli di Lulusia prima di cancellare l'intera isola. Questo racconto porta Ivankov a una intuizione. Uno dei 20 re fondatori del Governo Mondiale era Saint Imu della Casa Nerona. Im è quindi probabilmente un essere immortale.

Tornati ancora a Mary Geoise, un Drago Celeste è appena stato giustiziato. Ad essere stato ucciso è stato Saint Donquixote Mjosgard, reo di aver salvato Shiraoshi, mentre il boia è Saint Figarland Garling, proveniente da God Valley e comandante supremo dei Cavalieri Sacri.