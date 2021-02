ONE PIECE: una rivelazione di Luffy sconvolge Big Mom

Nonostante sia già avvenuto uno scambio di colpi tra il protagonista di ONE PIECE e la potente imperatrice, i due pirati non hanno mai avuto modo di affrontarsi al meglio delle proprie potenzialità. Ora però trovandosi nuovamente faccia a faccia col nemico, Big Mom scopre una scioccante verità.

Luffy rivaleggia con Charlotte Linlin fin dalla conclusione dell'arco narrativo dell'Isola degli Uomini-Pesce, quando la sfidò apertamente, arrivando ad affrontarla direttamente durante la saga di Whole Cake Island. In quest'ultimo luogo ci venne presento il potere della signora dei mari di ONE PIECE ed essendo la sua forza su tutt'altro livello rispetto a quella del capitano della ciurma di Cappello di Paglia, quest'ultimo dovette attenersi ad un piano che gli permise di fuggire dal suo territorio senza sconfiggerla.

Nelle ultime pagine del manga però sembra che i due siano giunti alla resa dei conti. L'alleanza di Luffy e i pirati guidati da Kaido e Big Mom si stanno affrontando ad Onigashima ed in particolare Zoro, Law, Kidd, Killer ed il protagonista hanno raggiunto il luogo in cui si trovano i potenti capitani e li hanno ingaggiati in battaglia.

Mentre gli attacchi dei giovani della Peggiore delle Generazioni sono rivolti tutti verso il guerriero in forma di drago, la sua compagna osserva lo scontro talvolta intervenendo con diverse tecniche, una delle quali consiste nel far abbattere numerosi fulmini sulle teste dei nostri. Proprio in seguito a questa mossa però la donna rimane sconvolta nello scoprire una caratteristica di Luffy. Il ragazzo infatti non viene minimamente scalfito dall'attacco, successivamente svelando a Big Mom che ciò e dovuto alla natura del suo corpo di gomma.

L'accaduto ci ricorda il combattimento con Ener avvenuto a Skypiea, una delle isole più belle di ONE PIECE.