ONE PIECE: Road to Laugh Tale capitolo 2 su chi sarà incentrato? L'anteprima

Il capitolo 1053 di ONE PIECE ha svelato diverse sorprese per i lettori. È stato visto in volto per la prima volta il nuovo ammiraglio Ryokugyu con il suo potere, sono stati confermati i nuovi quattro Imperatori del mare, c'è la taglia di Rufy e tanto altro ancora. Il tutto però ha subito uno stop per la scelta di Oda di intraprendere una pausa.

Una pausa lunga un mese, molto diversa dalle precedenti che duravano al più una settimana. Il mangaka ha bisogno di tempo per occuparsi dell'arco finale e per supervisionare i lavori sul live action di ONE PIECE prodotto da Netflix. Intanto però Weekly Shonen Jump ha deciso di non lasciare i suoi lettori a bocca asciutta e si è concentrata in un nuovo piccolo progetto.

ONE PIECE: Road to Laugh Tale è già apparso nello scorso numero di Weekly Shonen Jump e si è concentrato sui pirati Rocks, sulla storia di Gol D. Roger, su un riassunto della situazione dei Poneglyph e poi ha rivelato alcuni bozzetti speciali. Ci sono però in totale quattro numeri di questa rubrica: di cosa tratterà il capitolo 2 di ONE PIECE Road to Laugh Tale?

Un'anteprima apparsa sulla rivista conferma che ci saranno informazioni sui quattro imperatori. Kaido, Big Mom, Shanks, Barbanera e forse anche Barbabianca saranno i protagonisti del prossimo giro di rivelazioni, magari qualcuna succosa e che potrà aiutare a formulare teorie sul lungo periodo.