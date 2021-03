ONE PIECE: Robin ammalia i lettori nell'illustrazione in stile anime

Nel manga di ONE PIECE proseguono gli scontri tra pirati e samurai ad Onigashima. Tra i recenti avvenimenti vi è stata l'entrata in scena di Nico Robin che in una particolare vignetta ha colpito il cuore di molti appassionati. Ecco come un artista ha voluto riprodurre la scena.

Il capitolo 1005 dell'opera di Eiichiro Oda porta all'attenzione dei lettori le difficoltà di Sanji nell'affrontare Black Maria, una dei potenti sottoposti dell'imperatore Kaido conosciuti come Tobiroppo. Il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia tiene infatti fede alla propri principi che gli impediscono di ferire una donna e, trovandosi quindi in netto svantaggio difronte alla nemica, si vede costretto a chiedere l'aiuto della compagna archeologa.

Arrivata immediatamente in soccorso dell'uomo, Robin colpisce l'enorme avversaria e, con l'aiuto di Brook, libera l'amico e successivamente lo ringrazia per aver contato su di lei. Nel compiere quest'ultima azione la ragazza appara con un volto molto felice che sarà sicuramente rimasto nei pensieri di numerosi fan.

L'utente Twitter Amanomoon_ è proprio tra coloro che sono rimasti impressionati dall'espressione di Robin, tanto che ha deciso di rappresentarla con uno stile molto simile a quello della Toei Animation. Già in passato lo stesso artista ci aveva mostrato una sua versione di Black Maria da ONE PIECE ed ora, come possiamo notare nell'immagine riportata in fondo all'articolo, il suo nuovo soggetto è l'archeologa che, come nell'opera originale, appare con un sorriso capace di ammaliare numerosi lettori e colorata con uno stile che ricorda molto la serie animata.

Voi cosa ne pensate di questo artwork? Scrivetecelo nei commenti.

Infine ricordo che ONE PIECE è l'opera preferita dalla rapper Megan Thee Stallion.