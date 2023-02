ONE PIECE, Robin cambia fazione: un cosplay immagina l'archeologa nella ciurma di Kaido

Il ruolo di Nico Robin all'interno della trama di ONE PIECE è pressoché fondamentale visto che le origini del personaggio la collocano laddove nasce la storia. Il suo talento come archeologa, infatti, le ha permesso di essere una dei pochi pirati esistenti a poter leggere i Poignee Griffe.

Saper leggere quelle speciali steli in ONE PIECE è cruciale per avvicinarsi al mitico tesoro di Gol D. Roger e a quella storia dimenticata nel cosiddetto 'Secolo del Vuoto'. Rufy è fortunato ad avere il suo supporto che ha contribuito a rendere la ciurma dei Mugiwara una delle più temute e pericolose per il Governo Mondiale.

A tal proposito, recentemente la cosplayer nota come Chaliceater ha realizzato un cosplay dedicato proprio a Nico Robin, reintepretandola però con un outfit decisamente originale. L'archeologia, infatti, viene immaginata dall'artista come un membro della ciurma di Kaido, la stessa che Rufy e i suoi compagni hanno dovuto affrontare ad Onigashima. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al risultato finale in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Nico Robin, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.