ONE PIECE: Robin, Katakuri e Hancock fanno il loro debutto nell'universo di JoJo

Quando si parla di serie anime e manga ce ne sarebbero molte che varrebbe la pena citare. Nel corso del tempo sono state serializzate opere che hanno avuto un successo e un riscontro mondiale e altre opere più di nicchia ma altrettante meritevoli. Ma se dobbiamo citarne alcune, sicuramente non potrebbero mancare One Piece e JoJo.

Due opere mastodontiche, conosciute in tutto il mondo e che godono di una fama che trascende il tempo. Da un lato abbiamo il mangaka Echiro Oda, dall'altro Hirohiko Araki, molto diversi tra loro sia come personalità e sia nello stile di disegno e di scrittura, ma entrambi grandi maestri dai quali bisogna imparare. Hanno segnato generazioni intere con le loro serie e continuano a farlo ancora oggi. E se da un lato abbiamo One Piece che tra manga e anime continua ad appassionare gli spettatori rivelandosi una delle serie più chiacchierate sul web, dall'altro lato abbiamo Le Bizzarre Avventure di JoJo che anche con l'anime fermo in attesa dell'annuncio per una sesta stagione, rimane tra le serie più vive tra gli appassionati, con un'infinità di fan art che vengono realizzate da artisti di tutto il mondo ogni giorno e in ogni momento.

Ma vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se il mondo dei Joestar incontrasse quello di One Piece? O meglio, se alcuni personaggi di One Piece entrassero nell'universo di JoJo? I Crossover creati dai fan sono sempre tra le cose più belle da vedere, se realizzati bene, ovviamente. Ci permettono molte volte di avere un punto di vista diverso e che non avremmo mai potuto apprezzare altrimenti. Ed è il caso dell'illustrazione che vogliamo mostrarvi oggi. Un'opera d'arte che è riuscita a fondere alla perfezione due mondi così diversi tra loro.

È stata realizzata dall'artista di Twitter K164 che ha deciso di selezionare tre personaggi del mondo creato da Oda e di inserirli in quello creato da Araki, conferendo loro il potere caratteristico dei personaggi di JoJo: lo Stand. Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo sono stati scelti Robin, Katakuri e Hancock, raffigurati con i rispettivi Stand alle loro spalle. Il disegno è fatto così bene che i tre potrebbero benissimo passare per personaggi ufficiali del mondo di JoJo.

