ONE PIECE: Robin e Usopp sono protagonisti di una scena nel nuovo capitolo del manga

Wanokuni è ispirato al Giappone feudale e, pertanto, ha portato nel mondo di ONE PIECE altri elementi provenienti da questo famoso periodo. Dagli abiti alle usanze ad alcuni riferimenti, finendo anche per toccare il teatro e il modo di fare spettacolo. Ciò si è poi espresso in una delle facce più comiche degli ultimi capitoli di ONE PIECE.

Nel capitolo 924 di ONE PIECE sono state introdotte le facce "Ha" dei personaggi, in occasione della cattura di Rufy e la reazione dei membri della ciurma di Cappello di Paglia alla notizia di giornale. Questa espressione è stata poi mostrata da Oda anche nelle SBS per i personaggi mancanti, ma ora questa faccia è tornata nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, il 951.

Mentre stanno cercando di evitare i controlli di Orochi, Nico Robin e Usopp sono costretti a lasciare il paese travestendosi e, per non essere riconosciuti, anche a fare espressioni buffe. In questo caso, anche la sempre pacata e impassibile Nico Robin ha dovuto ricorrere a questa strana faccia.

Lo shogun Orochi ha saputo che la ciurma protagonista è su Wanokuni e ha fatto preparare i nuovi manifesti di taglia con i loro volti. Serviranno a far catturare qualcuno dei protagonisti di ONE PIECE oppure riusciranno tutti ad evitare questo rischio, rimanendo indenni?