ONE PIECE: il Robot Gigante di Egghead è legato alla figura epica di Joy Boy?

Il capitolo 1111 di ONE PIECE ha chiamato in causa il Robot Gigante di Egghead, quello che Vegapunk aveva nascosto al Governo Mondiale seppellendolo tra le sue invenzioni fallite. Ma in che modo questo antico gigante di ferro è legato alla figura mitologica ed epica di Joy Boy?

Del Robot Gigante di ONE PIECE ci è stata raccontata la storia. Vegapunk ha rivelato che si tratta di un prodotto d'alta tecnologia del Secolo Vuoto, colui il quale 200 anni prima degli eventi attuali della storia ha scalato la Red Line per terrorizzare i Draghi Celesti di Marijoa. Il suo legame con il dio del sole Nika, tuttavia, è ancora un mistero.

Indietro con i capitoli, il Robot Gigante di Egghead ha reagito ai tamburi della libertà provocati dal Gear 5th di Rufy. Vegapunk era convinto che l'antico robot fosse ormai privo di energia, un'inutile ferraglia. Ebbene, non è così. In ONE PIECE 1111 lo abbiamo visto camminare per Egghead, ancora una volta in risposta del Gear 5th.

Il Robot Gigante di Egghead ha manifestato una volontà propria scusandosi con Joy Boy. Si tratta dunque di un essere senziente e dotato d'intelletto, ma a cosa sono dovute le scuse? Forse, proprio all'attacco fallito a Marijoa e al non essere riuscito a liberare la popolazione dai crudeli Draghi Celesti.

Il legame tra il Robot Gigante e Joy Boy/Nika è innegabile, ma ancora avvolto nel mistero. Con Zunesha, forse il Robot Gigante combatté al fianco di Nika per fermare Imu. Eiichiro Oda, l'autore di ONE PIECE, ha disseminato indizi e spunti di riflessione, lasciando spazio a interpretazioni e teorie. Il mistero si svelerà solo con il progredire della storia, alimentando l'hype e la curiosità dei fan.

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.