ONE PIECE: Rocks, annunciato il nuovo film! Ma è un pesce d'aprile

È già passato un po' di tempo quando nei cinema è arrivato il lungometraggio ONE PIECE: Stampede, un'avventura di Rufy inedita che lo ha portato a scontrarsi contro Douglas Bullet, ex membro della ciurma del Re dei Pirati. È quindi giunto il tempo di un nuovo film a tema ONE PIECE, e quale personaggio migliore di uno dei pirati leggendari?

Un trailer presenta ONE PIECE: Rocks, dedicato alla figura di Rocks D. Xebec, che da poco è stato leggermente approfondito anche negli episodi dell'anime. Come spiegato da Sengoku il Budda nel corso dell'ultimo periodo, è stato rivale di Roger per lungo tempo e la sua ciurma fu messa alle strette soltanto dall'attacco congiunto di Garp e del Re dei Pirati.

Purtroppo però il video che circola già dalla serata di ieri - a causa del fuso orario che ha fatto partire il 1 aprile in Asia molto prima che in occidente - si è rivelato essere per l'appunto un pesce d'aprile. Dopo i primi titoli di testa con le varie frasi che annunciavano l'incontro con la leggenda, è arrivata una serie di meme tra cui Rick Astley. In basso potete trovare il video in questione che su Reddit è stato molto apprezzato.

Per ora non ci sono piani su un nuovo lungometraggio di ONE PIECE, anche se questo potrebbe fornire un concreto spunto per la Toei Animation.