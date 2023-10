ONE PIECE: dai Rocks a Gol D. Roger, i 5 pirati del passato più forti in assoluto

Una delle grandi abilità di Eiichiro Oda per quanto riguarda ONE PIECE è saper creare storia e mitologia dietro alcuni personaggi, soprattutto sulla loro forza. Ecco allora una top 5 dei personaggi più potenti che abbiamo visto solo nel passato del manga.

Cominciamo ovviamente dal re dei pirati in persona, Gol D. Roger. Uno dei personaggi più forti in assoluto di tutto ONE PIECE, capace di sovvertire le regole del gioco e muovere i cuori del mondo intero. Una potenza spropositata che rimane leggendaria ogni volta che il pirata appare nei racconti o nei flashback.

Altro personaggio dotato di una potenza spaventosa è Kozuki Oden, visto soltanto ultimamente nella saga del Paese di Wa. Appartenuto anche lui al passato di ONE PIECE, era un samurai fortissimo che si era imbarcato proprio sulla nave di Gol D. Roger e pure nella ciurma di Barbabianca ed era stato in grado addirittura di ferire Kaido.

Altro personaggio di cui sappiamo poco ma che viene sempre citato come tremendamente forte è Rocks D. Xebec, capitano dei Pirati Rocks. Addirittura l'unico vero nemico di Roger, stando alle parole di Sengoku, talmente forte da richiedere l'unione di Roger stesso e Garp per essere sconfitto.

Come non citare poi Shiki il Leone dorato. Capace anche lui di rivaleggiare con Roger, era membro della ciurma dei Pirati Rocks per poi creare la propria, una delle più numerose del suo tempo.

Chiudiamo con una figura leggendaria per ONE PIECE come Joy Boy. Un pirata capace di scontrarsi contro venti nazioni e farle tremare fino alle fondamenta, e poi è stato lui a lasciare il One Piece alla fine della rotta su quella che Roger ha ribattezzato Laugh Tale.

E secondo voi sono questi i 5 pirati più forti del passato di ONE PIECE? Diteci la vostra nei commenti