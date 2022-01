ONE PIECE: e se Rocks D. Xebec e Rockstar fossero collegati?

I pirati Rocks sono una delle leggende che vengono tramandate nelle ultime generazioni di pirati e non di ONE PIECE. Ormai spazzati via in seguito alla grande battaglia di God Valley, molti dei suoi membri continuano a imperversare per i mari, mostrando la vera forza dei resti di quel gruppo leggendario. Ma manca il suo capitano.

Rocks D. Xebec scomparve quel giorno, in quella battaglia. Molto spesso la sua scomparsa viene associata a una morte, ma non è detto sia così. Inoltre, ci sono tante teorie sui possibili figli di Rocks D. Xebec, persone che potrebbero ribaltare la natura del mondo di ONE PIECE. Marshall D. Teach è uno di questi possibili eredi della volontà del leggendario pirata, ma gli appassionati hanno identificato un altro elemento.

Secondo una teoria di ONE PIECE, Rockstar dei pirati del Rosso potrebbe essere collegato a Xebec. In una delle recenti SBS, Oda ha messo ancora una volta in luce i pirati di Shanks, includendo anche questo personaggio che viene descritto come "molto forte" seppur non sia uno degli ufficiali della ciurma. In quella breve apparizione, Rockstar si è mostrato come una persona convinta dei propri mezzi anche se non molto conosciuto, e questa facciata potrebbe nascondere molto di più.

Anche a livello di silhouette, Rockstar ricorda molto Xebec: i capelli a punta, il profilo e il colore dei capelli sembrano simili. Inoltre, secondo alcuni fan, il nome Rockstar può essere tranquillamente un modo per nascondere Rocks D. Tar, rivelando quindi un legame padre-figlio oppure nonno-nipote. Non è dato sapere quanti anni abbia Rockstar, ma la sua potrebbe non essere stata un'apparizione fugace in ONE PIECE.