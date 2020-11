ONE PIECE: Roger e Barbabianca si scontrano in questa figure leggendaria

In quanto manga e anime molto popolare, in particolare in Giappone, i prodotti a tema ONE PIECE abbondano. Il merchandising è davvero vasto e può accontentare ogni tipo di persona. Anche le statuette rientrano in questa categoria dato che i personaggi principali ormai vengono ritratti velocemente in ogni modo.

Con la saga di Wanokuni, Oda ha introdotto nuovi vestiti per i Mugiwara, ma anche un'epica battaglia durante il flashback inserito durante il terzo atto. Il combattimento leggendario di ONE PIECE è quello tra Barbabianca e Gol D. Roger che si scontrarono su un'isola per diversi giorni. Le loro ciurme parteciparono, ma il momento più leggendario di questa battaglia fu il primo colpo tra i due capitani: Barbabianca con la sua naginata e Roger con la sua spada si scontrarono l'un l'altro e gli Haki dei personaggi cozzarono creando un'immensa onda d'urto.

Questo momento è stato ripreso in una statuetta a tema ONE PIECE che potete vedere nel tweet in basso. Nella prima immagine vediamo i due giovani scontrarsi così come abbiamo visto nelle pagine in bianco e nero del manga. Ma non è solo questa la nuova figure in arrivo: ispirati al terzo atto di Wanokuni sono in arrivo anche Rufy col nuovo mantello da capitano, Barbabianca da giovane, Gol D. Roger, Kozuki Oden, e poi Marco, Shanks e Buggy da piccoli. Vorreste aggiungere una di queste statuette di ONE PIECE alla vostra collezione?