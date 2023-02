ONE PIECE: e se Roger, Oden e altri non fossero morti? Una fan art li riporta in vita

Nonostante le battute che si fanno spesso in rete, anche in ONE PIECE ci sono personaggi morti. Molti di questi sono indubbiamente legati al passato, con poche figure che sono passate a miglior vita in tempi recenti, come Portgas D. Ace o Pedro. Rimane comunque sempre presente la figura leggendaria di personaggi come Roger, Oden o Rocks.

Sono passati anni dalla fine delle avventure di Oden Kozuki, culminate con la sua morte, o dall'esecuzione di Gol D. Roger. Ma come sarebbero stati questi personaggi se non fossero morti? Un noto fan e soprattutto illustratore ha deciso di preparare un what if di ONE PIECE dove Roger, Oden, Bellmere, Rocks e altri sono ancora vivi.

Si parte con il video in basso che mostra, nella prima vignetta, un Gol D. Roger 77enne, con tante rughe in volto e capelli ormai bianchi. La seconda scelta ricade su un Oden Kozuki shogun di Wano, anche lui molto invecchiato, con capelli bianchi ma solo in parte, giunto a 69 anni. C'è poi spazio per una 56enne Toki Kozuki, la moglie di Oden, che invece conserva ancora un grandissimo fascino, anche se più maturo. Barbabianca invece è più vecchio che mai con i suoi 74 anni.

Nella seconda fila si passa a qualcuno di più giovane: Kuina, che ora in ONE PIECE avrebbe avuto 22 anni. Con uno sguardo che ricorda quello di Tashigi, la spadaccina è decisa ad affrontare i pericoli dei mari. Ace invece non sarebbe cambiato molto, anche lui con 22 anni, solo 2 in più di quando è morto. C'è anche il dottor Hillk, sempre vecchio ma col cappello di Chopper a tinte blu e rosa. L'ultimo riquadro della seconda fila è invece dedicato a Nico Olvia, la madre di Robin.

L'ultima fila è invece dedicata a Bellmere, a un Corazon ufficialmente membro della marina e infine a Rocks D. Xebec con i capelli bianchi ma con un'aura terrificante. Ma la scena la ruba sicuramente l'ultima persona inserita: la madre di Rufy, che ovviamente Norridzuan ha completamente inventato, dato che non si sa nulla di lei. Vi sarebbe piaciuto vederli vivi? Ecco invece come sarebbe la ciurma di Roger se fossero tutti vivi e uniti.