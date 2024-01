One Piece, Roger vs. Barbabianca: il rapporto che ha fondato il mito della pirateria

One Piece è una narrazione deliberatamente mitica, e in quanto tale fonda le logiche e i dettami dell'universo che lo contraddistingue sulla generazione di leggende e miti ancestrali. E tra i personaggi che hanno reso così epica la Storia (quella con la S maiuscola) celata dietro questo universo, figurano senza alcun dubbio Roger e Barbabianca.

Il rapporto d'amicizia/stima che lega i due iconici pirati risale alle fondazioni stesse del mito della pirateria, prima ancora che si entrasse nella Grande Era dei fuorilegge lanciata da Roger in occasione della sua esecuzione su Logue Town. Entrambi sono stati contraddistinti da un livello di potenza inimmaginabile, che con tutta probabilità nessuno più riuscirà ad emulare, ma ciò che li rende così eminentemente leggendari, il motivo che ha permesso a questi due personaggi di entrare nell'immaginario di ogni uomo che circumnaviga la Rotta Maggiore, risiede proprio nell'influenza indiscutibile con cui hanno fondato l'idea di pirateria, spingendola verso orizzonti prima neanche possibili da immaginare. E al centro di questo intreccio di storie, miti e leggende, figura proprio la (lunga e storica) relazione di complicità che li ha uniti, e che li ha visti affrontarsi non come “nemici”, ma nelle vesti di avversari naturali.

In questo senso ogni pirata, fuorilegge o uomo di mare, anche tra i grandi personaggi che domineranno il 2024 di One Piece, fonda il proprio cammino a partire dall'idea di pirateria che queste due iconiche figure hanno suggerito nel corso del tempo. Sono stati infatti i loro trascorsi bellicosi a costituire le fondamenta mitologiche del manga, portando (diegeticamente) i personaggi e (extradiegeticamente) i lettori a legare ogni immagine di natura piratesca a Roger e Barbabianca. Anche perché i due hanno dato vita a degli incontri leggendari, i cui esiti sono sempre stati avvolti nell'ombra da parte di Eiichiro Oda, ma che proprio perché non hanno stabilito chi sia veramente il più potente tra i due, sono arrivati a generare un dualismo imprescindibile in funzione mitologica, dal momento che il “mito della pirateria”, per stregare le menti di chi lo (in)segue, ha bisogno del mistero in cui si riversano le leggende.

Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui pirati più forti della ciurma di Roger visti in One Piece, sappiamo che il Re dei Pirati, l'unico ad avere il diritto di fregiarsi di questo titolo – in attesa di vedere come proseguirà il cammino di Rufy – è universalmente considerato quale l'uomo più potente di tutta la storia di One Piece. Lo stesso Kaido, nel corso della saga di Wano, ha lodato la temerarietà del nemico, il cui utilizzo di tutte e tre le versioni dell'Haki era considerato pressoché inarrivabile, consentendogli di dominare i mari anche in assenza dei poteri di un Frutto.

Barbabianca, dal canto suo, poteva fregiarsi delle abilità derivate dal Frutto Gura Gura, che gli permetteva di unire la generazione di scosse e movimenti tellurici ad un uso portentoso dell'Haki, portando così il pirata a canalizzare nei suoi attacchi un potere talmente falcidiante e imprevedibile da soggiogare ogni avversario che osava frapporsi fra lui e l'incolumità della propria famiglia allargata. E per quanto concerne il solo livello di forza bruta e di conoscenze acquisite nel tempo, anche Barbabianca, alla pari di Roger, non avrebbe di certo faticato a trovare la rotta per Laugh Tale e anticipare l'avversario/collega nel diventare il Re dei Pirati.

Ma del titolo in questione non se ne è mai realmente curato, ed è anche a questa disparità di interessi e obiettivi che va ricondotta la fondazione di un dualismo leggendario, culminato in quella battaglia finale che ha visto le due icone pareggiare i rispettivi livelli di potenza – anche se Roger era già malato - e riconfigurare lo spirito stesso dell'essere-pirata. Portando di conseguenza i destini dell'universo di One Piece verso la loro naturale evoluzione.