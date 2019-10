ONE PIECE: Romance Dawn arriva il 20 ottobre, ecco il trailer sottotitolato in inglese!

In vista del ventesimo compleanno della saga, l'episodio 907 di ONE PIECE previsto per questo weekend manderà in onda Romance Dawn, uno speciale proto-prologo di Rufy realizzato tempo fa da Eiichiro Oda. Lo scorso 29 settembre il canale YouTube ha pubblicato il primo trailer dell'opera, finalmente disponibile con i sottotitoli in inglese.

Il nuovo episodio è tratto da un one-shot dedicato alle origini di Monkey D. Rufy, creato dal mangaka nel lontano 1996. Oda in realtà scrisse due storie separate, pubblicate a distanza di qualche mese sul settimanale di Shueisha Weekly Shonen Jump. La prima, intitolata ONE PIECE: Romance Dawn Story, ricevette un adattamento anime della durata di circa 33 minuti e venne trasmessa nel 2008 mentre la seconda, come sopracitato, debutterà tra pochi giorni al posto della puntata 907.

Nella preview dello speciale è possibile notare Rufy, al tempo senza cicatrice, mentre gioca con una corona sognando di diventare il Re dei Pirati. Pochi secondo dopo compare anche Garp, stranamente in possesso di quello che sembra il frutto del diavolo che apparterrà successivamente a Shanks.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa puntata? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece vogliate saperne di più su Romance Dawn, vi rimandiamo al nostro speciale pubblicato qualche mese fa.