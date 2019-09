ONE PIECE: Romance Dawn, lo speciale animato andrà in onda il prossimo 20 ottobre!

In occasione del ventesimo compleanno di ONE PIECE, il canale YouTube ufficiale dell'opera di Eiichiro Oda ha condiviso nella giornata odierna il primo trailer di Romance Dawn, lo speciale animato che il prossimo 20 ottobre andrà a sostituire l'usuale episodio della serie. La clip, della durata di circa 30 secondi, è visibile in cima all'articolo.

ONE PIECE: Romance Dawn è un one-shot dedicato alle origini di Monkey D. Rufy, creato da Eiichiro Oda nel lontano 1996. Il mangaka in realtà scrisse due storie separate, la prima fu pubblicata sullo speciale estivo di Weekly Shonen Jump, mentre la seconda debuttò sulla stessa rivista qualche mese dopo, verso l'inizio del periodo autunnale.

Entrambe le versioni raccontano le origini del protagonista, ma presentano differenze sostanziali nella costruzione della storia e nella caratterizzazione dei personaggi. Più di 10 anni fa, nel 2008, il primo racconto fu adattato con uno speciale di 33 minuti intitolato ONE PIECE: Romance Dawn Story.

Il racconto numero due invece, come anticipatovi qualche mese fa, è stato creato per festeggiare il ventesimo compleanno della serie e sarà trasmesso il prossimo 20 ottobre alle 9:30, in sostituzione del classico episodio dell'anime.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere la puntata? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!