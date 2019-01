ONE PIECE: il romanzo dedicato a Trafalgar Law continua a svelare dettagli sul suo passato

Con l'uscita del quinto volume dello ONE PIECE Magazine è stato pubblicato anche quello che è il secondo episodio del romanzo dedicato al passato di Trafalgar Law. In questo capitolo scopriamo ulteriori dettagli sul periodo successivo alla fuga del pirata dalle grinfie di Doflamingo.

Lo ONE PIECE Magazine è presto diventato una fonte inesauribile di gustosissime informazioni secondarie per i fan dell'opera di Eiichiro Oda, e il quinto volume in uscita in questi giorni non sembra fare eccezione. Come gli appassionati ricorderanno, nello scorso numero è uscito il primo episodio del romanzo dedicato a Trafalgar D. Water Law, ex membro della Flotta dei Sette e ora alleato dei pirati di Cappello di Paglia, un volume che si prefigge di raccontare la storia del ragazzo dal momento in cui Corazon si sacrifica per strapparlo alle grinfie del perfido fratello Doflamingo.

Ecco, grazie al riassunto portatoci dal profilo Twitter SP Manga, ciò che viene narrato nel secondo episodio:

"Nella casa di Volff, Sachi, Bepo e Penguin discutono su come distribuirsi la carne grigliata, mentre Law si mangia un pezzo extra in silenzio. I cinque vivono insieme da due mesi, e Law si sente più libero che mai in vita sua. Quando stava con Doflamingo era guidato dal suo lato oscuro, che non voleva altro che distruggere il mondo prima di morire, e la Family lo usava e lo addestrava solo per farne un arma al loro servizio. Ma Volff e gli altri, al contrario, lo trattano come una persona.

Law continua a provare rabbia mentre pensa a Doflamingo, e pensa ancora di vendicarsi di tanto in tanto, ma ora che ha degli amici, ha capito che loro possono aiutarlo a superare la collera e l'odio.

Volff si sveglia sempre tardi ed esce a notte inoltrata, mentre i ragazzi si allena per diventare più forti, con Law che ha preso in prestito la spada del padrone di casa per insegnare a Shachi e Penguin.

Un giorno, dopo la cena, Volff dice che è giunto il momento per i piccoli di ripagarlo per l'ospitalità, e quindi lavoreranno per lui a Pleasure Town. I bambini, che hanno una fobia per la società, sono preoccupati di poter essere discriminati dalle persone. Law crede che sia sua responsabilità, in quanto leader, di guidarli. Con loro sorpresa, la mattina dopo, vengono accolti calorosamente dai cittadini.

Volff gli dice che la città è stata distrutta da una ciurma di pirati senza nome venti anni prima, e da quel momento tutti hanno deciso di fare per sempre tutti felici e accogliere tutti. Law aiuta in una clinica, Penguin in un saloon e Bebo in un cantiere. Prima di tornare a casa però, Volff dice che deve portarli ancora in un posto.

Si tratta di una casa di lusso, in cui lo zio di Shachi e Penguin vive indossando gioielli e abiti costosi. L'uomo dice di rivolere i due indietro, e Law capisce subito che anche lui li tratta come oggetti. Lo zio si offre di pagare fino ad un milione di berry per avere i suoi strumenti indietro. La cosa ricorda a Law dei tempi con Doflamingo, cosa che lo porta a tentare di colpire l'uomo, se non fosse che Volff l'ha già fatto in anticipo, dicendo che non permette a nessuno di umiliare i suoi compagni di stanza in quel modo.

Volff confessa che i motivi delle sue uscite notturne sono legati alla raccolta di prove contro lo zio, che viene arrestato e preso in custodia. Bebo comincia ad apprendere le basi per la navigazione e le arti marziali. Law è molto contento di lavorare nella clinica e di continuare ad imparare. Il primario dice a Law che sarà un grande dottore un giorno, cosa che lo spinge a riflettere su cosa sia in realtà un grande medico, una domanda che si porterà dietro anche da adulto.

Penguin comincia a sentire parlare del tesoro di Flying Swallow Island, un tesoro lasciato da una ciurma morta lì per malattia, con il nome dell'isola che deriverebbe dalla presenza di un gigantesco uccello che emerge dalle acque di tanto in tanto.

Un giorno, mentre tornano a casa, i ragazzini vedono provenire dalla casa del fumo, mentre si distingue bene la figura di un aereo distrutto. Volff si è gravemente ferito a causa di uno dei suoi test di volo falliti, e Law inizia subito il tentativo di intervento.

Law decide di usare per la prima volta la sua Room, pregando Dio di stare al suo fianco, per poi svenire subito dopo l'intervento a causa della fatica. Quando Volff si sveglia domanda a Law se lui ha i poteri del frutto Ope-Ope, dicendogli che quel frutto ha la capacità di donare l'immortalità al costo della vita del possessore.

Law infine capisce cosa Doflamingo volesse da lui, e non può che pensare che Corazon è morto a causa del suo mangiare l'Ope-Ope al posto suo. Volff cerca di consolarlo dicendogli che il suo potere ha salvato milioni di vite, anche tra coloro che i dottori non potevano aiutare. Lui è convinto che Law ne farà buon uso. Il piccolo gli promette che non penserà all'immortalità e diventerà il miglior dottore del mondo.

Volff dice a Law che, in base alla sua regola del dare e avere, lui sarà per sempre il suo schiavo. Il bambino si arrabbia molto per questo, e Volff decide allora di concedergli la sua amicizia eterna, cosa che rende tutti felici e dà inizio alla festa."

Il capitolo si conclude con un time-skip di tre anni, e la promessa che nel prossimo numero ne sapremo di più sul tesoro, sul passato di Volff e sul confronto tra Law e i suoi peggiori incubi.