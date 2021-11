ONE PIECE: il romanzo su Trafalgar Law debutta con Star Comics

Per il franchise di Eiichiro Oda sta per chiudersi un'annata memorabile, di quelle che i fan non dimenticheranno tanto facilmente. ONE PIECE ha infatti superato i 1000 capitoli, i 1000 episodi e i cento volumi, e nonostante ciò è sempre nei piani alti delle classifiche. Al successo della saga originale, si aggiunge quello delle novel.

In Italia, ONE PIECE è ormai stabilmente in cima alle classifiche dei libri più venduti. Il pubblico nostrano prova grande apprezzamento verso l'opera di Oda, e questo Edizioni Star Comics, casa editrice che si occupa della pubblicazione italiana, lo sa bene. Approfittando dell'incredibile periodo che Rufy e co. stanno vivendo, l'editore porterà da noi anche un romanzo inedito, ONE PIECE Novel Law.

Con l'agognata Road to 100 che sta per chiudersi, nell'ultimo mese del 2021 debutterà un romanzo dedicato a Traflagar D. Water Law, uno dei personaggi secondari più amati e famosi della saga. Al prezzo standard di 15 euro, ONE PIECE Novel Law farà il suo debutto dall'1 dicembre.

Di Law tutti sappiamo che è il capitano dei pirati di Heart. Ma come è arrivato a formare la sua ciurma? In questo romanzo, scritto da Shusei Sakagami, verrà esplorato il passato del poliedrico personaggio, portando i lettori a scoprire i retroscena sulla sua vita, dall'infanzia, fino all'abbandono dei Pirati di Donquijote e l'incontro con i suoi compagni.

