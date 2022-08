ONE PIECE: Roronoa Zoro è la 'morte' nella nuova figure di Dayu Studio

Nell'eterna diatriba del vice-capitano dei Mugiwara in ONE PIECE, Roronoa Zoro è uno dei pirati che si contende il titolo di braccio destro di Rufy con Sanji. Proprio lo spadaccino continua difatti ad essere uno dei personaggi più amati del pubblico e dalle aziende che lavorano ai modellini in scala.

Anche se l'autore non si è mai sbilanciato a riguardo, dal momento che per Eiichiro Oda i due vengono definiti come 'le ali del futuro Re dei Pirati', la figura di Zoro assume un ruolo chiave per il capitano dei Mugiwara. La sua popolarità è tale che la rete è sommersa di manifestazioni di creatività a lui interamente dedicate come illustrazioni originali e figure particolari.

A tal proposito, recentemente Dayu Studio è tornato a lavorare al franchise di ONE PIECE per proporre sul mercato una versione speciale dello spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia. L'azienda ha reinterpretato Zoro in una sorta di shinigami con tanto della personificazione della 'morte' che fuoriesce dalle sue spalle. La figure arriva in due differenti versioni, che variano per dimensioni, proposte rispettivamente al costo di 520 euro per il modellino alto 54cm e 790 euro per quella alta 73cm. La consegna è invece attesa per il primo quadrimestre del 2023 mentre i preordini sono già attivi attraverso un acconto.

