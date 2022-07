ONE PIECE: Roronoa Zoro nella nostalgica figure di AA Studio

Per affrontare il lungo viaggio che lo porterà all’agognato tesoro ONE PIECE, Monkey D. Luffy ha deciso di reclutare membri per formare la sua ciurma, e quale miglior alleato se non un cacciatore di taglie? Una domanda apparentemente sciocca, ma che ha portato all’iconico incontro con l’imperscrutabile Roronoa Zoro nel terzo capitolo del manga.

Scortato dal giovane Kobi in un villaggio dove si trova la base della Marina militare, Luffy è intenzionato a conoscere questo famigerato cacciatore di taglie, un certo Zoro, e dopo aver mangiato qualcosa in una piccola locanda, si dirige direttamente verso le mura dell’imponente edificio della Marina. Nel cortile interno, legato ad un palo, sotto il sole cocente, c’è un uomo con una bandana, che con uno sguardo inquietante invita il curioso protagonista ad avvicinarsi.

È l’inizio del legame che unirà Luffy a Zoro, da molti considerato il vicecapitano dei Mugiwara, e protagonista della nuova figure di AA Studio che potete vedere in calce. Alta 30 centimetri la figure appare chiaramente come un omaggio a quel fatidico incontro. Per chi fosse interessato ad acquistarla è possibile pre ordinarla al prezzo di 150 euro, per riceverla nei primi mesi del 2023.

Per concludere ricordiamo che ad agosto torneranno episodi filler nell’anime di ONE PIECE, e vi lasciamo al nuovo trailer dell’atteso film ONE PIECE: RED.