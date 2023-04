ONE PIECE: Rufy e la forza ardente del Gear 3 in questa statuetta con una marcia in più

Monkey D. Rufy è il protagonista della celebre serie manga e anime ONE PIECE. Il personaggio ha fatto la sua prima apparizione nel 1997 e da allora ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Rufy è un ragazzo impavido e determinato che sogna di diventare il Re dei Pirati.

Il suo obiettivo è quello di trovare il leggendario tesoro One Piece e di diventare il pirata più forte del mondo, ma per farlo deve scontrarsi con tanti nemici, facendo uso delle sue abilità, in primis dell'Haki e poi anche dei poteri elastici del Frutto Gom Gom, che il ragazzo è riuscito a modellare nel corso del tempo.

Uno dei tratti distintivi di Rufy infatti è la sua abilità di utilizzare i cosiddetti Gear, ovvero dei diversi stili di combattimento che gli permettono di aumentare la sua forza, velocità e potenza a seconda di quale utilizza. Il Gear Second gli permette di aumentare la sua velocità e la sua agilità, mentre il Gear Third gli permette di ingrandire singole parti del suo corpo, come ad esempio il braccio destro, per aumentare la sua potenza e l'impatto distruttivo.

In particolare, il Gear Third è stata per lungo tempo una delle tecniche più famose e potenti di Rufy. Questa tecnica gli permette di infliggere colpi devastanti ai suoi avversari e di distruggere anche oggetti di grandi dimensioni. Tuttavia, l'utilizzo del Gear Third ha anche degli svantaggi: dopo averlo utilizzato, Rufy diventa più lento e ha bisogno di alcuni secondi per tornare alle sue dimensioni normali, come si è visto più volte durante alcuni scontri in ONE PIECE.

In questa statuetta di Rufy in Gear Third però lo si vede molto prima che subisca gli effetti negativi della sua trasformazione. ResetStudio ha creato questo prodotto con Rufy pronto a usare il suo Gigant Bazooka, con le braccia diventate enormi rispetto a lui ed entrambe pronte a scagliarsi sul nemico. Alta 35 centimetri, è disponibile in due versioni, una normale al prezzo di 225€ e un'altra LED con le braccia che si illuminano, creando una sorta di effetto lava, a 275€.

Oltre questa, c'è già una statuetta di Rufy in Gear Fifth che fa gola a tutti i fan di ONE PIECE.