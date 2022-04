ONE PIECE: in che modo Rufy attiva quella abilità?

Col passare del tempo, Rufy si è ritrovato catapultato in numerose avventure e dozzine di combattimenti che lo hanno portato a crescere come capitano e a migliorare le sue abilità da possessore di un frutto del diavolo. Gli ultimi eventi di ONE PIECE, in particolar modo, hanno evidenziato una caratteristica peculiare.

In attesa del capitolo 1046, atteso regolarmente questo fine settimana su Manga Plus, è il momento per i lettori di cominciare ad indagare i recenti avvenimenti ed estrapolare più informazioni possibili sul funzionamento del Gear Fifth.

In particolar modo, nel capitolo uscito la scorsa domenica, abbiamo visto Rufy combattere con la sua nuova abilità e rivaleggiare Kaido con rinvigorita potenza. Tuttavia, anche il Gear Fifth ha un limite e risucchia moltissime energie al suo utilizzare. Il protagonista, però, consapevole di non avere ulteriori opzioni a suo vantaggio decide di riattivarla ancora una volta sfruttando una posa che tutti conosciamo piuttosto bene, quella del Gear Second. Quest'ultima, infatti, serve ad aiutare Rufy a controllare e a velocizzare la circolazione sanguigna, segno che l'attivazione anche di questa nuova abilità pare dipendere proprio dal ritmo cardiaco. Dopotutto, la sua prima attivazione si è manifestata con un differente battito cardiaco che lo stesso protagonista ha sottolineato nel numero della scorsa settimana.

Ad ogni modo, come spesso accade, gli sforzi fisici di Rufy portano con sé delle conseguenze alla quale dovrà sottostare al termine. Quale sarà, in questo caso, il peso che il capitano dei Mugiwara dovrà sopportare alla fine dello scontro? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.