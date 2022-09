ONE PIECE: Rufy è mai stato attratto dalle donne? La risposta di Oda

Il protagonista dello shonen più venduto al mondo è un ragazzo che segue i dettami tipici dello shonen: sempre allegro, mangione, con un sogno molto importante che lo porterà a essere uno degli individui più importanti della storia. E in più non è molto interessato alle donne. Le caratteristiche di Rufy in ONE PIECE sono queste.

Ma le cose stanno davvero così? Rufy è davvero non attratto dalle donne? Molti fan ricordano infatti alcuni eventi che hanno visto il protagonista di ONE PIECE reagire al fisico di Nami in alcuni volumi. Nei volumi 18 e 23, quindi relativamente agli inizi, Rufy perde sangue dal naso a causa di Nami. Ciò non succede però quando vede il corpo nudo di Boa Hancock ad Amazon Lily. Qual è la spiegazione di questa discrepanza?

Secondo Eiichiro Oda, la colpa è di Usopp. Ebbene sì, l'amico e compagno di ciurma di Rufy è colui che tira fuori il "brutto lato" del protagonista di ONE PIECE. Nelle occasioni in cui Rufy ha perso sangue dal naso, c'era anche Usopp, che è coetaneo del capitano e per questo ha influenza su di lui con i suoi atteggiamenti. Rufy è, però, in generale interessato alle donne, ma non così tanto, ed ecco perché ha resistito a Boa Hancock.

Anche per questo in ONE PIECE non ci sarà romanticismo, anche se i fan vorrebbero vederne come succede in questo cosplay di Sanji e Pudding.