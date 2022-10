ONE PIECE: Rufy Bugs Bunny contro Doflamingo Duffy Duck in questa divertente fanart

Lo scontro tra Doflamingo e Rufy è soltanto uno dei tanti che il pirata col cappello di paglia ha dovuto affrontare durante il percorso, ma ha significato tanto per Dressrosa e per i fan di ONE PIECE. Durante quella saga, il protagonista mostrò la potenza del Gear Fourth e ottenne l'amicizia dei comandanti della sua grande flotta.

L'epicità di quella battaglia però è stata ritratta più volte nel tempo. Ad esempio ci sono tante statue su Rufy VS Doflamingo, a testimoniare quanto i fan siano stati colpiti da quelle scene, a partire dal momento in cui Rufy ferma il piede di Doflamingo che voleva uccidere Law, steso a terra e sfinito. Ci sono però altre interpretazioni, come le illustrazioni a volte fedeli e altre volte parodistiche. Ricorderete ad esempio quella parodia con Spongebob, ebbene ora è arrivata una parodia con i personaggi dei Looney Tunes.

Un'illustrazione di Weird Human Thing pubblicata su Reddit vede Duffy Duck nei panni di Doflamingo con il suo iconico sorriso malvagio, mentre Bugs Bunny ha il ruolo di Rufy. Nasce così un Doffy Duck molto divertente che però viene colpito da Bugs Rufy. Sicuramente questo appassionato ha avuto una grande immaginazione per unire questi personaggi, cosa ne pensate di questa illustrazione?